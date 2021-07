Offese e sputi in faccia per una manovra in auto: 43enne rischia 10mila euro di multa

Stava facendo retromarcia per uscire dal parcheggio in via Cisanello a Pisa e non si era accorta che dietro di lei stava passando un pedone. Tutto si è risolto con una brusca frenata, senza che la 40enne di Pontedera toccasse con l’auto il passante, ma è a quel punto che l’uomo, un 43enne dell’est Europa e residente nella zona è andato su tutte le furie. Ha iniziato a offendere fino anche a sputare in pieno volto alla malcapitata per poi allontanarsi.

Atterrita dall’accaduto, la vittima ha chiamato subito il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia della squadra volanti inviata dalla questura. I poliziotti appena ricevuta la sommaria descrizione si sono messi alla ricerca dell’uomo, rintracciato poco distante mentre tentava di allontanarsi.

Messo alle strette ha ammesso il deprecabile gesto perché, a suo dire, aveva da poco litigato con la moglie e la donna cui aveva sputato non gli aveva dato precedenza. L’uomo è stato redarguito e identificato, la donna informata dei suoi diritti: lui ora rischia una sanzione civile da 5mila a 10mila euro.