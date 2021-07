Rave a Tavolaia, dopo tre giorni restano in 600

Stanno defluendo e lasciando l’area i partecipanti al rave party a Tavolaia, frazione di campagna nel comune di Santa Maria a Monte, dove da giorni va avanti una mega festa abusiva che ha visto partecipare fino 6000 persone provenienti da tutta Italia e da alcuni paesi europei. Oggi (martedì 6 luglio) sono in 600 le persone rimaste.

Un calo atteso per oggi, giorno indicato come l’ultimo dell’enorme festa non autorizzata. Intanto, mentre giovani e meno giovani stanno abbandonando Tavolaia, tutte le vie di accesso e di uscita restano cinturate da Protezione civile, carabinieri e polizia di Stato, che stanno anche provvedendo a identificare tutti i partecipanti.

Fino a oggi, le persone identificate e che rischiano una denuncia erano soltanto 200 su 6000, ma con il significativo deflusso di oggi (iniziato già ieri) si attende un numero più alto.