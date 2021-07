Ritrovata alla stazione di Pisa la minorenne scomparsa

A ritrovare la 17enne scomparsa, la cui madre aveva presentato denuncia, sono stati gli agenti delle Polfer di Pisa.

La ragazzina è stata notata alla stazione centrale della città della Torre.

La minorenne, che si era allontanata da casa nella giornata di sabato scorso, è stata fermata per un controllo dai poliziotti mentre stava per salire su un treno per Sestri Levante.

I poliziotti hanno subito contattato la madre che ha potuto riabbracciare la figlia