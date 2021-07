Sente della grida e chiama la polizia, ma erano turisti francesi che guardavano un film

“Non voglio, non voglio”. Questa frase gridata in francese a più riprese poco dopo le 22 di ieri (5 luglio). Sono le parole che hanno fatto preoccupare un residente di via Volturno a Pisa che, dopo aver sentito le urla diverse volte, ha deciso di chiamare la polizia.

Arrivati sul posto, però, i poliziotti hanno identificato l’appartamento e capito subito che si trattava di un equivoco: dei turisti stavano guardando un film in lingua francese dove ad un certo punto, complice anche il volume alto del televisore, la protagonista aveva appunto proferito la frase che aveva allertato i vicini.