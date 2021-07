È servito l’elisoccorso, nonostante il trauma sia poi stato codificato come di lieve entità, per trasportare all’ospedale di Cisanello questa mattina (7 luglio) poco prima delle 10 un operaio di una ditta privata, caduto da circa cinque metri mentre stava potando un albero nell’aiuola di fronte al cimitero comunale di Santa Croce sull’Arno in via del Castellare.

Sul posto, dopo l’incidente, sono intervenuti la Misericordia di Santa Croce sull’Arno (presente anche il governatore Piero Conservi) allertata dalla centrale del 118, l’auto medica, la polizia municipale e il personale dell’Asl per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul posto anche l’assessore comunale Simone Coltelli.

Il Pegaso, atterrato in via del Castellare, ha trasportato il fesito, sempre cosciente, a Cisanello.