Jorginho aveva da poco battuto il rigore che è valso all’Italia il biglietto per la semifinale degli Europei ’21, quando anche a Fucecchio è esplosa la festa in strada e in piazza per celebrare l’impresa da oltre 120 minuti della nazionale azzurra.

I protagonisti dei festeggiamenti sono stati i giovani, che si sono riversati nella città che è stata invada da una moltitudine di tifosi pronti ad esultare. Dopo un incontro durissimo, a mezzanotte sono spuntate le bandiere tricolore scintillanti fuori dai finestrini di tutte le auto dei ragazzi, oppure indossate come un mantello regale dai giovanissimi in sella ai motorini, unite alle loro urla di felicità e al rumore dei clacson in sfilata nel centro storico di Fucecchio, affollando soprattutto piazza la Vergine.

È questa l’immagine di come i fucecchiesi hanno festeggiato questo trionfo della nazionale, una vittoria di tutti, una manifestazione di felicità. Un’esuberanza che in qualche modo ha ricordato come in un’epoca buia come quella della pandemia, vale la frase di Pablo Neruda: “Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai primavera”. Infatti, gli Azzurri in campo e i tifosi, dallo stadio di Wembley alle piccole città come Fucecchio, hanno dimostrato come con l’audacia, l’ottimismo e l’unità sia possibile riaccendere la speranza nei cuori anche durante una pandemia globale non del tutto giunta al termine.