È rimasta su un fianco una delle auto coinvolte in un incidente avvenuto stamattina (8 luglio) all’incrocio tra via Romana Lucchese e via Pesciatina a Fucecchio nella località di Le Vedute. Lo scontro si è verificato tra due vetture intorno alle 13,30 e le persone coinvolte avrebbero riportato delle lesioni, per questo sono stati attivati i soccorsi attraverso la centrale del 118 di Pistoia.

Sul luogo sono intervenute due ambulanze che hanno trasportato i conducenti al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sull’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale dell’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa, che hanno fatto i rilievi del caso e valutato la situazione ai fini del codice della strada.

Foto 2 di 2



Al momento la dinamica è ancora da approfondire, ma secondo una primissima ricostruzione lo scontro sarebbe avvenuto per una mancata precedenza con il conseguente ribaltamento sul fianco di una delle due auto coinvolte, poi trasportata via dal carroattrezzi.