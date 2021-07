Si abbassa i pantaloni e inizia a masturbarsi davanti a una minorenne: denunciato

Una pesante molestia in piena notte, ai danni di una minorenne. Stanotte (8 luglio) intorno alle 2, una pattuglia della squadra volanti della questura è intervenuta in via Garibaldi a Pisa, dove è stato rintracciato il 28enne che si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi davanti a una minorenne, una ragazza di 17 anni.

La prima segnalazione alla polizia accennava a una lite tra ragazzi, ma quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno appurato i fatti: la 17enne stava camminando sul lungarno Mediceo quando una persona ha iniziato a seguirla e importunarla, per poi pararsi di fronte a lei in piazza Garibaldi e, senza proferire parola, calarsi i pantaloni e iniziare a masturbarsi.

La ragazza ha mantenuto il sangue freddo e ha avvertito due suoi amici che, in base alla descrizione ricevuta, hanno fermato il molestatore, un 28enne della provincia di Livorno, in via Garibaldi, e hanno chiamato la polizia.

La ragazza accompagnata dal padre ha sporto denuncia in questura. In contemporanea il 28enne è stato accompagnato in questura e dopo il rituale foto segnalamento denunciato per il reato di atti osceni, aggravati dalla minore età della vittima.