Si accascia a terra durante un’esercitazione, malore per un militare portato a Cisanello

Malore, ieri (7 luglio) per un militare durante un addestramento a Marina di Pisa. L’uomo stava correndo sotto al sole.

In via precauzionale, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso all’ospedale di Cisanello, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il plotone militare, da quanto riferito, stava correndo in divisa mimetica portando dei pesanti zaini sulle spalle

L’uomo, tutto ad un tratto, si è accasciato a terra