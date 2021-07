Calca fuori da un locale di Marina di Pisa, arriva la polizia

Controlli contro gli assembramenti sulla costa pisana.

Stanotte alle 00,30 due pattuglie delle volanti sono intervenute in un noto locale di Marina di Pisa, a richiesta della direzione, a seguito di un elevato numero di persone in fila in attesa di accedere alla struttura, che accalcati stavano creando pericolo, oltre a diverse persone che tentavano di scavalcare la recinzione nonostante la presenza degli addetti alla vigilanza.

I poliziotti hanno verificato che il locale era pieno e non era possibile far entrare altre persone, riportando la situazione alla normalità.