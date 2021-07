Incidente in via Livornese a Staffoli, due feriti

Sono due i feriti in un incidente stradale che si è verificato oggi (11 luglio) poco dopo le sei del mattino sulla via Livornese a Staffoli.

Per una dinamica ancora da chiarire e al vaglio dei carabinieri l’incidente ha portato due persone in ospedale al San Giuseppe di Empoli, in codice giallo per i numerosi traumi. Nessuno dei due, però, corre pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere delle auto.