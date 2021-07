“Stanotte è stato posto sotto sequestro un pubblico esercizio di piazza delle Vettovaglie che, dopo aver fatto finta di chiudere alle 1,30, smerciava birra in piazza dei Cavalieri tramite un corriere in bicicletta travestito da rider di Just Eat”.

Lo rende noto sui social il sindaco di Pisa Michele Conti

Sequestrate quasi 700 bottiglie di alcolici pronte allo smercio abusivo, sanzione amministrativa di 5 mila euro per il titolare dell’attività, locale posto sotto sequestro è il bilancio dell’operazione.

“Grazie agli agenti della municipale per la professionalità e l’abnegazione dimostrata nel raggiungere il risultato nel servizio specifico – commenta il primo cittadino – Continueremo senza sosta la lotta contro chi non rispetta le regole in città, a tutela dei commercianti che lavorano onestamente in mezzo a molte difficoltà e dei residenti che chiedono, giustamente, più decoro e vivibilità nel centro storico”.