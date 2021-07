Via Fucecchiello e piazza Pertini, pattumiera a cielo aperto

L’inciviltà non va in vacanza.

Lo comprendono bene coloro che a Fucecchio transitano lungo via Fucecchiello o meglio ancora che attraversano piazza Pertini dove sono ben visibili i risultati dei comportamenti di coloro che si liberano dei rifiuti di casa lasciandoli all’interno dei contenitori per i piccoli rifiuti urbani eludendo la raccolta differenziata facendo poi ricadere di conseguenza per la raccolta e pulizia dei siti sulla bolletta dei cittadini virtuosi.

Foto 3 di 4







Le immagini che ci sono state inviate da Fucecchio parlano da sole e rappresentano l’ennesima micro discarica in corrispondenza del fontanello molto utilizzato dai cittadini. Un’immagine che contrasta con il vicino hub vaccinale a pochi passi allestito all’interno del palasport che invece è l’immagine della vera Fucecchio, quella dell’organizzazione, dell’efficienza e della responsabilità dei cittadini.

In buona sostanza pochi incivili non possono offuscare l’immagine di una città virtuosa e responsabile.