Accoltellato durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale: 26enne grave in ospedale a Empoli

I festeggiamenti per la vittoria della nazionale agli europei ieri sera (11 luglio) sono finiti nel sangue a Empoli.



Un giovane di 26 anni è stato accoltellato in piazza della Vittoria. Il ragazzo, da quanto appurato, sarebbe stato colpito con diversi fendenti.

Trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda sta indagando il commissariato di Empoli: da capire il movente del gesto.