Due arresti nella notte ‘europea’ a Pisa

Notte di controlli a Pisa per garantire il regolare ordine pubblico in occasione della trasmissione della partita di calcio Inghilterra-Italia e per i festeggiamenti per la vittoria all’ Europeo.

La polizia di Stato ha assicurato con le pattuglie della squadra volanti il costante controllo del territorio.

Tanti gli interventi effettuati.

Pochi minuti dopo le 2 di questa notte una pattuglia, transitando in via Fiorentina all’incrocio con Corte Tiezzi, ha notato un cittadino nordafricano che accovacciato stava armeggiando con fare sospetto vicino ad uno stabile. Alla vista della polizia l’uomo si è allontanato frettolosamente verso via Cattaneo, ma i poliziotti allenati ad osservare ogni situazione sospetta lo hanno fermato e alla richiesta delle generalità, il cittadino tunisino ha gettato un involucro di cellophane di forma ovale ed è scappato in direzione di lungarno Guadalongo, sperando di far perdere le proprie tracce. Mentre una pattuglia lo ha inseguito, un’altra nel frattempo sopraggiunta si è appostata in zona, ipotizzando che il tunisino sarebbe ritornato sul luogo del misfatto per tentare di recuperare l’involucro. E difatti inizialmente ha fatto perdere le proprie tracce, ma dopo una ventina di minuti è stato rintracciato e bloccato nelle vicinanze di Corte Tiezzi. Accompagnato in questura e fotosegnalato è stato arrestato: l’involucro che aveva gettato sotto una macchina prima di scappare e che poi aveva tentato di recuperare conteneva infatti alcuni grammi di anfetamina e metanfetamina. Stamani in tarda mattinata in tribunale processo per direttissima.

Pochi minuti prima delle 6 è arrivata alla questura di Pisa la segnalazione di un furto in atto in un appartamento in via Aurelia a Madonna dell’Acqua di San Giuliano Terme. Una volante si è fiondata sul posto e preso il ladro che era stato poco prima fermato dal figlio della richiedente l’intervento. L’autore del furto è stato accompagnato in questura e identificato: è un cittadino rumeno di 49anni. A seguito di perquisizione personale, all’interno del marsupio gli sono stati trovati un profumo e un paio di occhiali di marca rubati all’interno dell’autovettura della vittima, parcheggiata sulla pubblica via e le chiavi di una Golf, trovata parcheggiata poco distante, risultata provento di furto messo a segno a Castagneto Carducci. L’uomo ha passato la notte nelle celle di sicurezza della questura, in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattinata odierna. I poliziotti della squadra mobile della questura di Grosseto lo avevano arrestato per rapina, sequestrandogli una pistola Glock provento di un precedente furto in abitazione.