Notte magica per l’Italia che festeggia la vittoria di Euro 2020. E anche i fucecchiesi scendono in piazza.

Ieri sera (11 luglio) dopo una partita combattutissima sul prato verde di Wembley, gli Azzurri vincono ai calci di rigore contro l’Inghilterra e tutti gli italiani scendono in strada tra fuochi di artificio, cori e volti dipinti con la bandiera tricolore.

Stavolta, a differenza della semifinale, in cui i protagonisti indiscussi dei festeggiamenti erano stati i giovani. Tutti sono scesi nelle strade, tutte le generazioni, che si sono riunite sotto la bandiera verde, bianca e rossa.

Anche a Fucecchio non sono mancati i camioncini di tifosi, il maxischermo nella piazza Montanelli così come le bandiere sventolanti fuori dai finestrini delle auto e dai balconi. Da tutte le frazioni di Fucecchio sono arrivati nel centro famiglie e ragazzi attraverso corso Matteotti, viale Buozzi, ma soprattutto poazza la Vergine dove le vetture hanno sfilato in un corteo creando una colonna sonora tra clacson, trombette, slogan e canti vittoriosi.

Ed è questa l’immagine di pura felicità che rimarrà impressa nelle menti di tutti i fucecchiesi per questo trionfo italiano festeggiato all’unanime da ogni cittadino, in cui non sembra più valere la frase dell’inno Noi siamo da secoli/calpesti, derisi/perché non siam popolo/perché siam divisi.

Ieri sera, infatti, dopo molto tempo, in molti, in nome del pallone, hanno fatto emergere uno spirito patriottico che mancava da tempo.