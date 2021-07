Il cane bagnino Olivia salva in mare a Tirrenia un bimbo di 10 anni

Salvato dal cane bagnino della Sics.

Il bimbo, 10 anni, ieri (11 luglio) intorno alle 14,30, è stato soccorso vicino all’Orange beach di Tirrenia e tratto in salvo da Olivia, un bovaro del bernese, insieme al suo conduttore Filippo.

In mare, per la forte corrrente, il piccolo non ce la faceva a rientrare a riva e ha chiesto aiuto.

Olivia e Filippo si sono subito tuffati, evitando il peggio.

“Ancora una volta – commenta Gianna Gambaccini, presidente della Sds pisana e assessore al welfare del Comune di Pisa – questo progetto si dimostra di fondamentale utilità per il rafforzamento della sicurezza sulle spiagge”.