Ancora calci di rigore e scatta la festa in piazza. Ma stavolta è per celebrare la vittoria del campionato d’Europa, strappato agli inglesi in casa loro a Wembley.

Passano pochi secondi dal calcio di rigore fallito da Saka e subito partono in tutta la provincia e nel comprensorio caroselli e slogan per festeggiare il titolo d’Europa. Non mancano anche i fuochi d’artificio.

Strade presto bloccate dalle auto, ma la festa è anche nelle case e nelle strade di paesi e frazioni.



La festa a Fucecchio

