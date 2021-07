L’auto si ribalta a Casciana Terme, 4 feriti portati a Cisanello

Incidente a Casciana Terme, in località San Ruffino dove un’autovettura si è ribaltata, per cause tutte da chiarire, intorno alle 2 di notte.

Quattro le persone soccorse dai mezzi del 118, tutti tra i 20 e i 30 anni.

I feriti sono portati in codice giallo all’ospedale pisano di Cisanello.