Doveva scontare una condanna per furto, arrestato all’aeroporto mentre rientrava in Italia

Si è presentato sabato sera ai controlli di frontiera, in arrivo dal Marocco all’aeroporto di Pisa, ed è stato tratto in arresto dalla polizia di frontiera, un cittadino marocchino di 37 anni, nei confronti del quale pendeva un provvedimento di carcerazione a seguito di condanna per il reato di furto con recidiva.

L’uomo, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, è stato condotto in carcere a Pisa ove dovrà scontare una pena residua di 6 mesi e 28 giorni di reclusione.

Dall’inizio del mese di luglio, inoltre, sono stati 11 i cittadini stranieri, provenienti da paesi extra europei, che, non essendo in possesso di documentazione idonea a dimostrare il possesso delle condizioni di legge per il loro ingresso in Italia, sono stati respinti alla frontiera e immediatamente reimbarcati verso il Paese di provenienza.