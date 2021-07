Stava provenendo da via Sanminiatese in direzione Fucecchio ed è finita fuori strada, ribaltandosi, per cause ancora incerte. L’incidente è successo oggi (15 luglio) nel comune di Fucecchio.

I due a bordo, una donna di 50 anni e il figlio residenti a Fucecchio sono illesi, tanto che non sono stati trasportati all’ospedale. Sul luogo erano presenti Misericordia di Fucecchio e guardia medica che hanno assistito uno dei due sul luogo e gli agenti di polizia locale per i rilievi del caso.

Il traffico è rimasto temporaneamente fermo per la rimozione dei veicoli, ma è ripreso poco dopo. Gli accertamenti dei vigili per capire come siano andate le cose sono ancora in corso.