Furto in casa a Marina di Pisa: ladri perdono parte della refurtiva durante la fuga

Furto in casa a Marina di Pisa.

Il sopralluogo è stato effettuato intorno alle 23,15 di ieri (16 luglio) in via Ivizza. I poliziotti hanno constatato che ignoti si erano introdotti all’interno dell’appartamento, approfittando del fatto che i residenti erano ancora fuori, tramite la finestra del bagno priva di protezioni, ed una volta all’interno hanno asportato alcuni monili in oro.

Durante un controllo perimetrale dell’abitazione e della via di fuga, in via dell’Ordine di Santo Stefano i poliziotti hanno trovato alcuni monili in oro, di proprietà della richiedente. Evidentemente i ladri in fuga, disturbati dall’arrivo della pattuglia, nel dileguarsi in fretta e furia hanno perso per strada buona parte della refurtiva, restituita nell’immediatezza alla proprietaria.

Indagini sono in corso da parte della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile della questura.