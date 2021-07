Vìola obbligo di dimora e divieto di rientro a Pisa: 44enne denunciata

Alle 15,30 di ieri (16 luglio) una pattuglia delle volanti della questura di Pisa è intervenuta in un noto ristorante della zona di via Queirolo. Il titolare lamentava la presenza di un uomo e una donna che, entrati senza motivo nel locale, erano in stato di alterazione psico-fisica e gli stavano creando problemi.

Sul posto i poliziotti hanno riportato alla calma la coppia, approfondendo la loro identificazione lontano dal locale. L’ uomo, un rumeno 52enne è stato invitato ad allontanarsi e a non creare problemi al locale. La donna invece, anche lei di origine slava, 44enne, già conosciuta alle forze dell’ordine aveva in atto una misura cautelare disposta dal Gip del tribunale di Pisa, ovvero l’obbligo di dimora a Cascina, dove risiede e il divieto di ritorno a Pisa, per tre anni, notificatogli nel dicembre del 2018.

Per entrambe le violazioni è stata denunciata e, al termine delle incombenze procedurali, invitata a fare rientro a Cascina.