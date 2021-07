Covid19, in una settimana casi raddoppiati in Toscana. Nel comprensorio del Cuoio altri 4 positivi

Aumentano ancora i nuovi casi di coronavirus in Toscana. Nel comprensorio del Cuoio nelle ultime 24 ore sono stati individuati 4 nuovi casi (Fucecchio 2, San Miniato 2).

A livello regionale l’andamento del contagio segnala ugualmente una situazione in peggioramento, con 243 nuove infezioni.

Intanto, in una settimana sono raddoppiati i contagi in Toscana.

Da domenica 4 a sabato 10 luglio i nuovi positivi sono stati 426, nella settimana da domenica 11 a ieri (17 luglio) sono stati 872.

Un rialzo pari al 105%, dovuto alla variante Delta.

All’aumento dei positivi, per fortuna, non è coinciso un aumento dei ricoveri. I contagiati, per il 70%, sono persone che ancora non hanno fatto il vaccino, ma hanno sintomi lievi.