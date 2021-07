Grave dopo lo scontro in scooter contro un’auto

Brutto incidente stradale attorno alle 18,20 di oggi (18 luglio) a Cascina.

Nello scontro avvenuto in via Toscoromagnola, sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. Nella carambola è stato urtato anche un pedone che stava camminando sulla strada, un ragazzo di 29 anni, che se la caverà con qualche ferita non grave.

Preoccupano invece le condizioni dello scooterista, un 20enne di Cascina che è stato portato all’ospedale di Pisa con il codice rosso.