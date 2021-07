Tre feriti dopo una rissa davanti a un locale a Ponsacco

Rissa davanti a un locale nella nottata appena trascorsa a Ponsacco in via Mattei.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine alcune persone si sono affrontate, complice forse l’abuso di alcol. Sul posto, per soccorrere i feriti mezzi della Misericordia di Pontedera, della Misericordia di Cenaia, della Pa di Ponsacco e l’auto medica di Pontedera.

Un uomo di 61 anni è finito a Cisanello per i traumi, un uomo e una donna di 45 anni, invece, hanno rifiutato il trasporto.