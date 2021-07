Coronavirus, 7 nuovi positivi nel comprensorio del Cuoio

Sono 14 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Pisa. Continua in Toscana l’aumento degli attualmente positivi, ma calano fortunatamente i ricoveri.

Nel comprensorio del Cuoio 7 i contagiati nelle ultime 24 ore: 2 casi a Montopoli, due a Santa Croce sull’Arno, 2 a San Miniato, 1 a Fucecchio.

In Toscana sono 169 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 246.336. Di questi 163 sono confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237102 (96,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.052 tamponi molecolari e 5.335 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo. Sono invece 4.921 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,4% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 2335, +5,5% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 85 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno).

Oggi non si registrano nuovi decessi.

L’età media dei 169 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 37% tra 20 e 39 anni, 23% tra 40 e 59 anni, 8% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (163 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico). Sono 68115 i casi complessivi ad oggi a Firenze (55 in più rispetto a ieri), 22812 a Prato (16 in più), 23153 a Pistoia (17 in più), 13412 a Massa Carrara (11 in più), 24942 a Lucca (26 in più), 29403 a Pisa (14 in più), 17624 a Livorno (3 in più), 22994 ad Arezzo (7 in più), 14012 a Siena (8 in più), 9314 a Grosseto (12 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 94 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 48 nella Nord Ovest, 27 nella Sud est.

Complessivamente, 2250 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (127 in più rispetto a ieri, più 6%).

Sono 8481 (378 in più rispetto a ieri, più 4,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3316, Nord Ovest 4442, Sud Est 723).

Le persone complessivamente guarite sono 237102 (47 in più rispetto a ieri, più 0,02%).