Paura per un pedone travolto sulla Tosco Romagnola

Tanta paura nella serata di oggi, intorno alle 18,40 sulla Tosco Romagnola a San Miniato Basso.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, un’auto ha travolto un pedone. Si è pensato subito a un incidente serio ma i sanitari hanno riscontrato sull’uomo, sempre rimasto cosciente e orientato, un trauma alle braccia.

L’uomo è stato trasferito per questo in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.