Susanna Pisanò nuova comandante della polizia municipale di Montopoli

Cambio al vertice per la polizia municipale di Montopoli. Susanna Pisanò subentra a Dario Pancanti nel ruolo di comandante.

“Ringrazio Dario Pancanti – commenta la nuova comandante – per quello che mi ha insegnato in questi mesi di affiancamento. Spero di fare un buon lavoro e di instaurare un buon rapporto con i cittadini di Montopoli. Quale sfida mi aspetto? Credo che in una piccola realtà si possa lavorare bene grazie al lavoro di squadra. Mia intenzione sarà collaborare con i carabinieri di San Romano che si sono sempre dimostrati disponibili. Vorrei, inoltre, che la polizia municipale fosse sempre più un punto di riferimento per il paese e per i cittadini”.

Un passaggio di consegne nel segno della collaborazione. Susanna Pisanò è originaria di Lecce, ma pisana di adozione. Arriva a Pisa per studiare all’università e lì lavora per otto anni come agente della polizia municipale. Risale allo scorso novembre l’arrivo a Montopoli e poi la nomina di comandante a luglio.

“Ci tengo a ringraziare Dario Pancanti – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – per il grande lavoro svolto in questi anni. Soprattutto negli ultimi mesi che ci hanno visto fronteggiare la difficile situazione causata dalla pandemia. Do il benvenuto alla nuova comandante, le auguro buon lavoro a nome di tutta l’amministrazione comunale”.