Travolto da una moto in piazza a Ghezzano: al Meyer bambino di 9 anni

Grave incidente nella serata di ieri (19 luglio) alla piazzetta di Ghezzano.

Per cause ancora in corso di rilevamente un bambino di 9 anni è stato travolto da una moto condotta da un 20enne. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all’ospedale di Cisanello.

Per il bimbo è stato necessario il trasporto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Nella foto il luogo dell’incidente