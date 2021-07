La caduta dei calcinacci, la segnalazione e l’intervento tempestivo per transennare. Ieri (20 luglio) in pieno centro a Fucecchio, in piazza Vittorio Veneto, alcuni pezzi del cornicione dell’edificio che ospita la scuola di moda dell’istituto Arturo Checchi si sono distaccati e sono caduti in strada. Vista la pericolosità per i pedoni, il Comune è intervenuto in un primo momento transennando l’area circostante, e poi contattando una ditta specializzata che già stamattina (21 luglio) è all’opera per mettere in sicurezza la facciata.

“Appena abbiamo saputo – ha spiegato il sindaco Alessio Spinelli, anche stamattina sul posto – ci siamo attivati per mettere in sicurezza senza perdere tempo. La ditta ha controllato tutti i cornicioni e i davanzali, buttando giù quelli precari. Ora è sicuro perché noi come Comune ci siamo sostituiti alla Città metropolitana, ente che ha la competenza in materia, per velocizzare l’intervento. Poi, quando ci sarà la disponibilità economica noi con la Città metropolitana faremo un intervento più completo sulla facciata”.

La scuola in questo periodo è chiusa e la prima segnalazione, come spesso accade, è arrivata via social. Le prime foto pubblicate sui gruppi di paese sono rimbalzate qua e là, fino ad arrivare a chi di competenza che, una volta appresa la situazione, si è fatto carico del da farsi. Al ringraziamento del sindaco Spinelli per la segnalazione, si associa una raccomandazione: “Quando segnalate – ha detto – fatelo attraverso i canali ufficiali: segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it e 0571 298268. Solo così potremo intervenire più velocemente”.