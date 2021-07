Incidente in FiPiLi tra Santa Croce e Montopoli, arrivano i vigili del fuoco

L’incidente è avvenuto intorno alle 13,30 di oggi (21 luglio) con causa e dinamica ancora da accertare. Il traffico sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno tra gli svincoli di Santa Croce sull’Arno e Montopoli in Valdarno in direzione Pisa ha subito rallentamenti a causa di un incidente.

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco.

Una persona è stata trasportata in pronto soccorso per accertamenti, ma non è in gravi condizioni.