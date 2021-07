Dà in escandescenza in piazza davanti al Comune, Tso per un giovane a Fucecchio

Ha dato in escandescenze sbraitando in piazza Amendola a Fucecchio, la piazza su cui affaccia il palazzo comunale. Per bloccarlo sono dovuti intervenire quattro agenti della polizia municipale, ma questo non è servito a calmarlo: alla fine è stato necessario l’arrivo della guardia medica e il giovane è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso).

Da qualche giorno il giovane dava segnali di comportamenti preoccupanti, fino al culmine di questa mattina (22 luglio), quando è stato ritenuto che i gesti del ragazzo costituissero un pericolo per sé e per gli altri. Per questo il ricorso al trattamento sanitario, che richiede una procedura ben dettagliata.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha intercettato il tentativo di fuga del giovane, bloccandolo in una delle strade che si imboccano da piazza Amendola. Successivamente, dopo un non facile placcaggio che ha impegnato quattro agenti, io giovane è stato condotto su un’ambulanza arrivata sul luogo.