Ladri in azione, la polisportiva Stella Rossa nel mirino: è il secondo furto in 15 giorni

Due volte nel giro di due settimane. Un accanimento vero e proprio quello dei ladri contro la polisportiva Stella Rossa di Castelfranco di Sotto. Ieri (21 luglio) l’ultima spiacevole visita alla società sportiva che in questo periodo sta anche portando avanti i campi solari.

“Chi compie certe azioni – dicono dalla polisportiva – forse non comprende che così facendo non danneggia solo una società, ma l’intera collettività. Danneggia la volontà di chi con sacrificio di tempo e risorse opera quotidianamente per garantire un servizio di ampia utilità sociale, soprattutto danneggia i nostri ragazzi.

La speranza è che vengano individuati gli autori e che in futuro eventi simili possano non ripetersi”.