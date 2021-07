Litigio alla cassa del supermercato, arriva la polizia a sedare gli animi

La chiamata è arrivata alle 21 di ieri sera (21 luglio) e una pattuglia della squadra volanti è intervenuta in un supermercato in via Valgimigli a Pisa per sedare gli animi: un uomo, infatti, stava dando in escandescenze contro la cassiera del supermercato.

La segnalazione indicava un uomo in forte stato di agitazione. Quando sono arrivati i poliziotti sul posto hanno trovato la vigilanza privata, il capo reparto e la cassiera, contro la quale l’uomo, un 50enne pisano, stava sfogando la sua rabbia.

Per fortuna il diverbio è rimasto soltanto verbale, senza mai passare alle vie di fatto. Stando a quanto riferito dall’uomo, la sua agitazione sarebbe scaturita da una provocazione da parte della cassiera di non voler pagare tutto ciò che aveva messo nel carrello.

I poliziotti hanno sedato gli animi e, una volta allontato il cliente, hanno ripreso l’ordinario pattugliamento.