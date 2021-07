Vola giù dalla finestra di casa in centro a Fucecchio, indagini dei carabinieri per capire le cause

È volata giù per diversi metri fino a schiantarsi a terra in via della concia a Fucecchio, una delle traverse del centro del paese. Ci sono indagini in corso per capire cosa sia successo. Per soccorrere la donna, una 39enne italiana, oggi (22 luglio) è intervenuto l’elisoccorso Pegaso.

Ancora non si conoscono le cause e la dinamica dell’incidente, sul quale sta indagando il nucleo radiomobile dei carabinieri di Empoli. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa, anche se quella meno avvalorata è che si tratti del tentativo di un gesto estremo.

I militari dovranno cercheranno di far luce sull’accaduto per capire se si è trattato di un incidente o se qualcun altro potrebbe essere coinvolto. Nella caduta, da un’altezza di diversi metri, la donna avrebbe riportato alcuni traumi, per questo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

(Notizia in aggiornamento)