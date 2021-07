Massacrato dal branco davanti alla fidanzata: grave un 26enne

Gli apprezzamenti scurrili e insistenti alla fidanzata e poi le botte: calci e pugni fino a stenderlo a terra senza forze. Un vero e proprio massacro subito da un 26enne di Livorno che stanotte (23 luglio) intorno alle 2,20 stava passeggiando con la compagna sul litorale pisano, a Marina di Pisa.

Appena fuori dai locali di via Litoranea un gruppo di sei o sette ragazzi, che secondo le testimonianze raccolte dalla squadra volanti della questura erano dell’est Europa, avrebbero prima rivolto pesanti apprezzamenti alla ragazza del 26enne, e poi sarebbero passati alle mani.

In tanti contro uno. La vittima, in un primo momento rimasta semicosciente, ha riportato una ferita alla nuca. Portato d’urgenza a Cisanello, è stato sottoposto a operazione per un’emorragia cerebrale. Al momento sta trascorrendo il decorso post operatorio nel reparto di neuroanestesia e rianimazione, con prognosi riservata. La squadra mobile sta facendo gli accertamenti su quanto accaduto.

È la seconda volta nel giro di pochi giorni che il 118 e le forze dell’ordine sono costrette a intervenire a Marina di Pisa. Solo un paio di giorni fa era scoppiata una lite tra il servizio d’ordine di un locale e una cliente molesta. Intorno alle 3,40 di notte le forze dell’ordine sono intervenute per riportare la calma e la giovane è stata trasportata in pronto soccorso per delle abrasioni sulle labbra. La lite era scaturita con gli addetti del locale per un’anomalia nel pagamento di una consumazione.