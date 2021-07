Uno spaventoso scontro per chi l’ha visto davanti ai propri occhi, ma che per fortuna si è risolto con un ferito non grave. Stamattina (23 luglio) poco prima delle 9 sulla Francesca bis a Ponticelli, nel comune di Santa Maria a Monte, due auto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono accorse le ambulanze della Misericordia di Castelfranco di Sotto e di Bientina, insieme a quelle della Pubblica assistenza di Pontedera, oltre alla polizia municipale, ai carabinieri e ai vigili del fuoco che sono intervenuti con due mezzi.

Foto 2 di 2



Sull’esatta dinamica dell’incidente e le cause che lo hanno provocato sono ancora in corso gli accertamenti. Intanto, la strada è rimasto bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso più rapidamente.

(Notizia in aggiornamento)