Spaccio alle Cerbaie, in 5 trovati con la droga

Giorni di controlli straordinari nella frazioni di Fucecchio, che hanno portato a qualche risultato: tra il 19 e il 22 luglio i carabinieri hanno segnalato all’autorità amministrativa 5 persone come assuntori di stupefacenti e hanno ritirato due patenti per violazioni al codice della strada.

Si tratta di quattro uomini e una donna di età compresa tra i 26 e i 37 anni. A loro sono stati sequestrati 1,65 grammi di cocaina e 1,30 di hashish. I controlli intensificati nelle frazioni lungo l’area delle Cerbaie hanno lo scopo di prevenire e reprimere reati e di garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini. Le aree su cui è caduta l’attenzione dei militari sono quelle note per lo spaccio di droga: in particolare la frazione di Galleno.

Inoltre, sono state ritirate due patenti ed elevate sanzioni per violazioni al codice della strada sia alle persone identificate sia ad altri automobilisti. I controlli e le multe fanno seguito alle richieste dei cittadini delle frazioni di Massarella, Le Vedute, Querce e Torre che più volte hanno segnalato come il comportamento alla guida di alcuni costituisca un pericolo per la sicurezza stradale.