Dona il rene alla moglie, il sindaco di Vicopisano: “Un meraviglioso gesto di solidarietà”

“Un meraviglioso gesto di solidarietà e di amore che ha reso la famiglia Frosini e Berni di San Giovanni alla Vena ancora più unita”.

E’ quanto scritto su Facebook dal sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, in merito alla storia della donazione di un rene da parte di Carlo Frosini alla mogie Grazia.

L’uomo è risultato compatibile, salvando la moglie che si era ammalata poco prima che scoppiasse la pandemia e costretta, prima del trapianto, a dialisi e cure.

“Ora, finalmente, tutto è andato per il meglio – ha spiegato il primo cittadino – e Carlo ha potuto donare il rene alla sua Grazia. Dopo una lunga ed estenuante attesa, sempre dovuta al Covid e al suo riacutizzarsi, dall’estate 2020. Grazie ai figli Giulio e Anna, che hanno condiviso, con parole bellissime, l’accaduto, possiamo gioire insieme a loro per il felice epilogo di questa difficile e logorante storia. Coronata da un dono che ha riportato il sorriso sia per Grazia che per la sua famiglia”.