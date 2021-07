Incinta di 7 mesi e con le contrazioni si sdraia in terra a Pisa: soccorsa dalla polizia e portata al Santa Chiara

Una volante della questura di Pisa, nottetempo, è intervenuta in piazza della Stazione, dove alcuni cittadini avevano segnalato una donna a terra che si lamentava.

Gli agenti, infatti, l’hanno trovata la donna sdraiata. La cittadina sudamericana, in compagnia del marito, entrambi regolarmente residenti a Pisa, era al settimo mese di gravidanza e lamentava forti contrazioni, che l’ avevano costretta a sdraiarsi a terra. Il marito ha aggiunto che la moglie sta passando un periodo di forte stress, poiché fortemente preoccupata per la sorella che vive in Sudamerica e che è ricoverata in condizioni critiche a causa del Covid.

I poliziotti hanno cercato di tranquillizzare la donna ed allertato il 118, che l’ ha trasportata in ginecologia al Santa Chiara