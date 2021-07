Aggredisce la tassista e le sputa in faccia: la cliente non voleva indossare la mascherina

Ha passato un brutto momento una tassista 43enne di Pisa che, sabato scorso, in piazza della Stazione, ha “litigato” con una cliente che non voleva indossare la mascherina. La donna l’ha insultata e le ha sputato in faccia.

La tassista ha chiesto aiuto ad un collega, ma la cliente le ha strappato occhiali e mascherina ferendola al naso.

Chiusasi nel suo taxi ha poi presentato denuncia dai carabinieri.