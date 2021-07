Santa Croce sull’Arno, la denuncia di un residente: “Maleodoranze anomale in via Vasari”

Maleodoranze in via Vasari. A segnalare il problema è il consigliere comunale del gruppo Asma 2.1 Vincenzo Oliveri riportando la segnalazione di un cittadino santacrocese.

“Fino a qualche settimana fa queste problematiche non c’erano – spiega il residente -. Ormai è già un mesetto che in via Vasari (ma mi dicono anche in altre zone) si sentono marcate maleodoranze come di fogna. Per due notti ho dovuto chiudere le finestre perché si erano fatte realmente fastidiose. All’inizio pensavo che fosse un problema di fognature, che è sempre stato un tallone d’Achille di Santa croce, ma dato che il puzzo è stato avvertito anche in altre zone del paese e limitrofe di Castelfranco, ho paura che la problematica sia ben più seria e forse riconducibile all’impianto di ecoespanso vicino. Così come le cause possono essere anche altre che non conosco. In ogni caso non mi era mai capitato di sentire queste maleodoranze nella zona in cui vivo da circa 5 anni, ed è veramente spiacevole. Ho mandato una mail all’ufficio ambiente del comune, che è stata rigirata all’Arpat. Non so se e quando faranno le verifiche del caso, ma quello che mi rattrista è che vengano permesse queste cose”.