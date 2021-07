Gareggia ad alta velocità nella notte con un’altra auto: denunciato un 23enne pistoiese

I carabinieri di Empoli hanno denunciato un 23enne italiano, residente nel pistoiese, che alla guida della propria auto gareggiava in velocità con un’altra auto che è riuscita a far perdere le proprie tracce. E’ successo qualche notte fa.

Nell’occasione, i militari del Radiomobile erano impegnati in un posto di controllo nella frazione Sovigliana nel comune di Vinci, quando verso le 2 della notte hanno notato sopraggiungere due autovetture di grossa cilindrata che ad elevata velocità gareggiavano tra loro, eseguendo manovre estremamente pericolose.

Subito intervenuti per scongiurare ulteriori gravi pericoli, i militari sono riusciti a fermare una delle due autovetture identificando il conducente, un 23enne residente nel pistoiese, che è stato denunciato alla procura della Repubblica di Firenze, per la violazione al Codice della Strada, prevista per chi gareggia con veicoli a motore. La potente autovettura è stata posta sotto sequestro amministrativo e al giovane è stata ritirata la patente di guida.