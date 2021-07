Incidente a Ponte a Egola, si alza Pegaso: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

La strada è al momento bloccata, anche se non è chiara ancora la dinamica e le cause dell’incidente. Si è alzato in volo l’elisoccorso Pegaso per un sinistro stradale in via Gramsci a Ponte a Egola.

L’incidente è successo poco dopo delle 16 e ci sarebbero almeno due feriti.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche carabinieri e vigili del fuoco.

(Notizia in aggiornamento)