Doppio incidente sul lavoro oggi (29 luglio) a Santa Croce sull’Arno: per un ferito è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Il primo in via delle querce rosse, il secondo in via della Canala: sono due delle arterie della zona industriale e distano 400 metri l’una dall’altra.

Ancora non si conoscono i dettagli e le dinamiche degli incidenti, ma nessuno dei due feriti sarebbe in condizioni gravi. Per l’incidente in via delle querce rosse è stato allertato anche Pegaso che ha trasportato il ferito all’ospedale Careggi di Firenze in codice giallo.

Foto 2 di 2



Codice giallo anche per l’altro ferito, che invece è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Giuseppe di Empoli. I due incidenti si sono verificati a meno di un’ora di distanza l’uno dall’altro.