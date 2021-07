Tamponi per il green pass agli aeroporti di Firenze e Pisa

Novità agli aeroporti di Firenze e Pisa: il tampone rapido per salire su un aereo si fa negli scali. .

A fare i tamponi, oltre alla misurazione della temperatura, saranno le Misericordie toscane.

Per i passeggeri e il personale di Toscana Aeroporti, sarà possibile fare anche il test sierologico e il tampone molecolare,

Per poter effettuare i test, ogni giorno dalle 8 alle 19, ci si può presentare direttamente in aeroporto oppure, per evitare eventuali attese, prenotare sul sito aeroporti.misecup.com

Per salire sugli aerei è indispensabile il green pass, che si ottiene, come noto, con la vaccinazione o il tampone