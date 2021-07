E’ stato improvvisamente chiuso il tratto della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno tra Santa Croce sull’Arno e San Miniato, in direzione Firenze. Dopo la formazione di oltre un chilometro di coda, destinato ad aumentare, oggi (30 luglio) il tratto è stato chiuso.

Non si conoscono i motivi, anche se potrebbe essere dovuto alla perdita di carico di mezzo pesante che stava trasportando un escavatore.

Dopo i primi rallentamenti il traffico è rimasto quasi paralizzato fino a decidere per la chiusura dello svincolo. Ancora non sono note le tempistiche per la riapertura. Intanto anche nell’altro senso, in direzione mare, si registrano rallentamenti “per curiosi” tra San Miniato e Santa Croce.