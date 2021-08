Accoltella il rivale in amore e poi si consegna ai carabinieri

Litigio per motivi sentimentali ieri (31 luglio) a Certaldo, alle 17 circa, in una abitazione.

Un 28enne originario della provincia di Siena ha ferito con un coltello un 35enne di origini albanesi, fuggendo subito dopo a bordo di una autovettura.

Il ferito si è autonomamente recato alla vicina Stazione dei carabinieri di Certaldo che hanno allertato i soccorsi ed avviato le indagini. Il ferito è stato elitrasportato, cosciente, all’ospedale di Careggi dove è stato ricoverato (non versa in pericolo di vita e la prognosi è ancora in fase di definizione).

L’accoltellatore, subito individuato e attivamente ricercato dai Carabinieri di Certaldo, si è spontaneamente presentato ai carabinieri di Monteriggioni.

Sono in corso le indagini per definire i contorni della vicenda da parte dei carabinieri della stazione di Certaldo e della Compagnia di Empoli in collaborazione con i militari della provincia di Siena