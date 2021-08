Come già avvenuto in passato, nel parcheggio del palasport in piazza Pertini a Fucecchio è nuovamente apparsa una pattumiera a cielo aperto. Da ieri (1 agosto), infatti, i cestini si sono riempiti di rifiuti, probabilmente ad opera di personaggi che vogliono eludere la raccolta differenziata, facendo così ricadere le spese della pulizia sulle bollette degli altri cittadini.

Come è possibile vedere dalle immagini il fenomeno si concentra soprattutto in prossimità del fontanello che molti cittadini utilizzano per rifornirsi di acqua. L’immagine contrasta molto con il contesto che circonda la zona, cioè l’hub vaccinale, simbolo di innovazione e civiltà.

Secondo il regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, bottigliette, flaconi, lattine e simili)”

Inoltre chi non rispetta il regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.